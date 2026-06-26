هتان السيف ومالك باسهل يتصدران عودة PFL MENA إلى الرياض في 10 يوليو

هاني البشر (الرياض)

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين PFL MENA عن البطاقة الرسمية لحدثها المرتقب في العاصمة السعودية الرياض يوم 10 يوليو المقبل، والذي يقام في بوليفارد سيتي – الرياض، ويشهد مواصلة منافسات موسم 2026 وسط مشاركة نخبة من المقاتلين الواعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تستعد لخوض أولى نزالاتها الاحترافية تحت مظلة PFL MENA ، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه.

وتواصل السيف ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة بالمنطقة، بعدما حققت سجلاً مثالياً في منافسات الهواة، لتدخل الآن مرحلة جديدة في مسيرتها الاحترافية أمام جماهيرها في الرياض.

وفي النزال المشترك الرئيسي، يخوض السعودي مالك باسهل مواجهة أمام المغربي عماد العزامي ضمن منافسات وزن الذبابة الاستعراضية.

ويعد باساهل من أبرز الأسماء السعودية الصاعدة في البطولة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية منذ انضمامه إلى PFL MENA ، مواصلاً مسيرته التصاعدية في واحدة من أكثر فئات الوزن تنافسية.

كما تشهد الأمسية استمرار منافسات البطولة في وزني الريشة والويلتر، حيث يلتقي المغربي رشيد الهزومي مع المصري أحمد طارق، فيما يواجه الجزائري إلياس بودغزام العراقي حسين سالم ضمن منافسات وزن الريشة.

وفي وزن الويلتر، يلتقي المغربي بدر الدين دياني مع المصري يوسف عادل، ويواجه الفلسطيني عمر حسين المصري أحمد درويش، فيما يجمع نزال آخر المغربي وسام أخموش بالجزائري عبد الكريم زواد.

كما تتضمن البطاقة نزالاً احتياطياً في وزن الويلتر بين حسن شعبان وحازم كيالي.

ومن المقرر أن تكشف الرابطة خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالبث والفعاليات المصاحبة للحدث.

وتواصل PFL MENA ، التابعة لرابطة المقاتلين المحترفين العالمية، ترسيخ حضورها في المنطقة من خلال توفير منصة احترافية للمواهب العربية، ضمن نظام “الفوز والتقدم” الذي يمنح المقاتلين فرصة المنافسة على لقب البطولة والتأهل إلى مراحلها النهائية.