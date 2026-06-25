“أفيليس” تعلن إتمام تسعير طرح سندات

كشفت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية «أفيليس»- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% تستحق في عام 2031 (يشار إليها فيما بعد بـ»السندات»).

وقد أصدر السندات شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

NHC تبدأ التسكين في وجهة المكيمن

أعلنت شركة NHC بدء التسكين المبكر في وجهة المكيمن بالمدينة المنورة، قبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر، في إنجاز يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ والتزامها بالمواعيد المجدولة للتسليم، والوفاء بمتطلبات العملاء، بما يعزز مكانتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، ويرفع مستوى الثقة بوجهاتها العمرانية.

وتمتد وجهة المكيمن على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء.

ورشة عمل لرصد تحديات التدريب

نظمت غرفة حائل أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية، ورشة عمل بعنوان «تحديات التدريب في قطاع التجزئة (السيارات)»، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة التدريب في القطاع. وتهدف الورشة التي تُعقد «عن بُعد»، إلى حصر التحديات التدريبية التي تواجه منشآت قطاع تجزئة السيارات، واستطلاع احتياجاتها التدريبية، بما يسهم في تعزيز جودة البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.