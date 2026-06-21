الرياضة

وزير الرياضة يؤازر الأخضر قبل مواجهة إسبانيا

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1448 هـ      21 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (أتلانتا)

تواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، خلال التحضيرات الأخيرة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المنتخب الإسباني، على ملعب أتلانتا بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى الأخضر اليوم تدريبه الأخير على ملعب جامعة كينيساو في أتلانتا، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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