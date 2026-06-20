برعاية وزارة الصناعة.. انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 غداً

البلاد (الرياض)
برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تنطلق يوم غدٍ، فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026″، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ لاستعراض تطوّر القدرات الصناعية في المملكة، واستكشاف فرص الشراكات الدولية في عددٍ من القطاعات الصناعية، وذلك بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة.
ويشكل الحدث منصة محورية لإبراز أحدث التقنيات الصناعية، ومنتجات الشركات الصناعية البارزة محليًا ودوليًا، ويجمع تحت سقفه ثلاثة معارض متخصصة، هي النسخة (21) من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، بالإضافة إلى النسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.
ويُنظّم الأسبوع الذي تستمر فعالياته حتى 24 يونيو 2026؛ بشراكة إستراتيجية بين شركة معارض الرياض المحدودة، وشركة “ميسي دوسلدورف” الألمانية، في خطوة مهمة لتعزيز ارتباط المعارض السعودية المتخصصة بنظيراتها العالمية، حيث يرتبط الحدث بثلاثة من أبرز المعارض الدولية في قطاعات البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة، وهي معرض “K”، ومعرض “Interpack”، ومعرض “Drupa”.
ويُـشارك عددٌ من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض والفعاليات المصاحبة له، حيث يشهد الأسبوع انعقاد عددٍ من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين؛ وذلك لتسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها التحول الصناعي، والابتكار والتوطين، وحلول التعبئة والتغليف المتقدمة لقطاع الصناعات الغذائية، والممكنات الصناعية ودورها في تنمية الاستثمارات وتعزيز التنافسية، فضلًا عن استعراض أحدث الممارسات في قطاعات البلاستيك والتغليف والطباعة، وإعادة تدوير البلاستيك.
ويسهم تنظيم أسبوع الرياض الدولي للصناعة، في تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة، ويأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي مرحلة نمو وتطوّر تقودها رؤية المملكة 2030؛ لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة إقليميًا وعالميًا.
ويشكل الحدث منصة محورية لإبراز أحدث التقنيات الصناعية، ومنتجات الشركات الصناعية البارزة محليًا ودوليًا، ويجمع تحت سقفه ثلاثة معارض متخصصة، هي النسخة (21) من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، بالإضافة إلى النسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.
ويُنظّم الأسبوع الذي تستمر فعالياته حتى 24 يونيو 2026؛ بشراكة إستراتيجية بين شركة معارض الرياض المحدودة، وشركة “ميسي دوسلدورف” الألمانية، في خطوة مهمة لتعزيز ارتباط المعارض السعودية المتخصصة بنظيراتها العالمية، حيث يرتبط الحدث بثلاثة من أبرز المعارض الدولية في قطاعات البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة، وهي معرض “K”، ومعرض “Interpack”، ومعرض “Drupa”.
ويُـشارك عددٌ من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض والفعاليات المصاحبة له، حيث يشهد الأسبوع انعقاد عددٍ من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين؛ وذلك لتسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها التحول الصناعي، والابتكار والتوطين، وحلول التعبئة والتغليف المتقدمة لقطاع الصناعات الغذائية، والممكنات الصناعية ودورها في تنمية الاستثمارات وتعزيز التنافسية، فضلًا عن استعراض أحدث الممارسات في قطاعات البلاستيك والتغليف والطباعة، وإعادة تدوير البلاستيك.
ويسهم تنظيم أسبوع الرياض الدولي للصناعة، في تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة، ويأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي مرحلة نمو وتطوّر تقودها رؤية المملكة 2030؛ لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة إقليميًا وعالميًا.