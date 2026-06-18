رتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة أمس، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتًا بما يعادل 1.2% لتصل إلى 79.89 دولار للبرميل، فيما ​ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا %1 لتصل إلى 76.84 دولار للبرميل.

تراجع مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضًا 30.65 نقطة عند مستوى 11114.90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، وكمية أسهم متداولة وصلت إلى 181 مليون سهم. وسجلت 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع 182 شركة. وتصدرت أسهم جي آي جي وعلم وأنابيب الشرق قائمة الارتفاعات، فيما جاءت جزيرة تكافل وأسمنت السعودية وبترو رابغ بين الأكثر انخفاضًا. كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) متراجعًا 34.97 نقطة عند 23186.18 نقطة بتداولات بلغت 19 مليون ريال.