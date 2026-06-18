الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1448 هـ      18 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

رتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة أمس، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتًا بما يعادل 1.2% لتصل إلى 79.89 دولار للبرميل، فيما ​ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا %1 لتصل إلى 76.84 دولار للبرميل.

تراجع مؤشر الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضًا 30.65 نقطة عند مستوى 11114.90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، وكمية أسهم متداولة وصلت إلى 181 مليون سهم. وسجلت 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع 182 شركة. وتصدرت أسهم جي آي جي وعلم وأنابيب الشرق قائمة الارتفاعات، فيما جاءت جزيرة تكافل وأسمنت السعودية وبترو رابغ بين الأكثر انخفاضًا. كما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) متراجعًا 34.97 نقطة عند 23186.18 نقطة بتداولات بلغت 19 مليون ريال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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