ترامب: إعلان نص الاتفاق مع إيران خلال أيام

البلاد (جدة)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نص الاتفاق المؤقت مع إيران سيُنشر خلال أيام، مؤكّدًا أن التفاهم الجديد يتضمن ضمانات تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما أوضح مسؤول أمريكي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط فور توقيعه.

ويقضي الاتفاق بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في أبريل لمدة 60 يومًا إضافية لإتاحة المجال للتفاوض على وقف دائم للصراع.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، بينما ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط والملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي بقي شبه مغلق منذ الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي في 28 فبراير.

وأكد ترامب أن الاتفاق ينص بوضوح على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما تواصل طهران التأكيد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.