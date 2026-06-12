هداف دوري روشن يكتب التاريخ في مونديال 2026

الأولىهداف دوري روشن يكتب التاريخ في مونديال 2026 صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1447 هـ 12 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) كتب المكسيكي جوليان كينيونيس نجم القادسية وهداف دوري روشن السعودي للمحترفين، التاريخ في كأس العالم 2026، في أول مباراة بالمونديال الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا. وسجل كينيونيس أول أهداف كأس العالم 2026 بعد 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا، مساء الخميس. وكان كينيونيس توج هدافًا لدوري روشن موسم 2025-2026 برصيد 33 هدفًا متفوقًا على الإنجليزي إيفان توني هداف النادي الأهلي.