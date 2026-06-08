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وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1447 هـ       8 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأن ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح.
وقال اللواء المالكي:” إن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراءً احترازيًا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق”.
Alaa

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