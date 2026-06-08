إيران تعلن إنهاء عملياتها العسكرية وتحذر إسرائيل من توسيع المواجهة

البلاد (طهران)

أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم “مقر خاتم الأنبياء”، انتهاء العمليات العسكرية التي نفذتها ضد إسرائيل، مؤكدة أن الرد الإيراني جاء رداً على الهجمات التي استهدفت لبنان، فيما حذرت من أن أي تصعيد جديد قد يواجه برد أكثر شدة وحزماً.

وقالت القيادة الإيرانية، في بيان بثته الإذاعة الوطنية، إن القوات المسلحة وجهت ما وصفته بـ”الرد المؤلم” على الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التي نُفذت اليوم قد انتهت، لكنها شددت في الوقت نفسه على جاهزية طهران لاتخاذ إجراءات أشد إذا استمرت إسرائيل في شن هجمات أو توسيع نطاق عملياتها العسكرية في المنطقة.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، عقب تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أثار مخاوف من انهيار التهدئة وعودة التوتر العسكري إلى الواجهة.