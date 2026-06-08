استقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال..أمير الرياض: الأندية تجد الرعاية والاهتمام من القيادة

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق النادي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2025-2026.
ورحّب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع، وهنأهم بتحقيق هذه الإنجازات، منوهًا بما تجده الأندية الرياضية بالمملكة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.
وحث الجميع على مواصلة العمل بجد واجتهاد، متمنيًا لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه ثمّن رئيس شركة نادي الهلال اهتمام سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير لسموه على الاستقبال والاهتمام الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.
ورحّب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع، وهنأهم بتحقيق هذه الإنجازات، منوهًا بما تجده الأندية الرياضية بالمملكة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.
وحث الجميع على مواصلة العمل بجد واجتهاد، متمنيًا لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه ثمّن رئيس شركة نادي الهلال اهتمام سمو أمير منطقة الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير لسموه على الاستقبال والاهتمام الذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن ذلك يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.