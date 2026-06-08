تعافي السفر

توقعت شركة طيران الخليج البحرينية تعافي الطلب على السفر خلال الأسابيع المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي مارتن غاوس: إن أسعار التذاكر ارتفعت بسبب زيادة تكاليف الوقود، لكن الشركة لم تلجأ إلى خفض الأسعار لجذب المسافرين.

تسوية المنازعات

وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف تعزيز الوعي بآليات تسوية المنازعات البديلة والوقاية منها، ودعم تبنّي هذه الممارسات في قطاع التمويل الإسلامي.

الذهب الصيني

ارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 320 ألف أونصة، وبذلك تمتد سلسلة مشتريات البنك إلى 19 شهراً متتالياً، وهي الأطول منذ عام 2015، عندما بدأ المركزي الصيني نشر تحديثات أكثر انتظاماً بشأن احتياطياته من الذهب.