ارتفاع الذهب

شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا أمس مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجل السعر في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية بزيادة 0.5%، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7% إلى 4538 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 75.49 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 1.3% إلى 1947.95 دولار، والبلاديوم 0.3% إلى 1366.37 دولار.