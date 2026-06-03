الإقتصاد

ارتفاع الذهب

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1447 هـ       3 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا أمس مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجل السعر في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية بزيادة 0.5%، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7% إلى 4538 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 75.49 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 1.3% إلى 1947.95 دولار، والبلاديوم 0.3% إلى 1366.37 دولار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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