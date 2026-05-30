القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

وأعرب سموه في برقيتي تهنئة عن تمنياته للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتي تهنئة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج.