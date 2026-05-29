هبوط الذهب

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين، مع ارتفاع الدولار؛ إذ تراجع سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية أمس الخميس، 1.7 % إلى 4380.62 دولار للأوقية، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 1.6 % إلى 4377.10 دولار.

كما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولار للأوقية، والبلاتين 1.4 % إلى 1890.81 دولار، والبلاديوم 1.9 % إلى 1364.26 دولار.