الإقتصاد

هبوط الذهب

صحيفة البلاد 13 / ذو الحجة / 1447 هـ      29 مايو 2026

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين، مع ارتفاع الدولار؛ إذ تراجع سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية أمس الخميس، 1.7 % إلى 4380.62 دولار للأوقية، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 1.6 % إلى 4377.10 دولار.
كما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولار للأوقية، والبلاتين 1.4 % إلى 1890.81 دولار، والبلاديوم 1.9 % إلى 1364.26 دولار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

