تعرف على سجل أبطال الدوري السعودي تاريخيًا

البلاد (جدة)

في ليلة كروية تاريخية شهدتها ملاعب العاصمة، توّج النصر رسميًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، بعد فوز كبير على ضيفه ضمك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الختامية (34) من المسابقة، ليحسم “العالمي” اللقب.

وأنهى النصر البطولة في الصدارة برصيد 86 نقطة، متفوقًا على جميع منافسيه، وعلى رأسهم الهلال، في سباق ظل مشتعلًا حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمه الأصفر العاصمي بأداء هجومي قوي وشخصية بطولية داخل الملعب.

الهلال الأكثر تتويجاً

وبهذا الإنجاز، رفع النصر رصيده إلى 11 لقبًا في تاريخ الدوري السعودي، ليعزز موقعه في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجًا، خلف الهلال المتصدر بـ21 لقبًا، والاتحاد بـ14 لقبًا، ليواصل تقليص الفجوة مع الكبار في سجل البطولة.

كما جاء الترتيب التاريخي للأندية على النحو التالي: الهلال 21 لقبًا، الاتحاد 14، النصر 11، الأهلي 9، الشباب 6، الاتفاق 2، الفتح 1، والوحدة 1، في مشهد يعكس حجم التنافس التاريخي في الكرة السعودية وتطورها الكبير عبر السنوات.