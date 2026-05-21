الحزم يتجاوز التعاون بثنائية

البلاد (الرس)

تغلب فريق الحزم على ضيفه التعاون بثنائية نظيفة،  في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط محاولات متبادلة من الفريقين دون نجاح في هز الشباك.

نجح الحزم في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 78 عن طريق أبو بكر باه، وأضاف يوسف عومارو الهدف الثاني للحزم عند الدقيقة 81، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة.

بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد التعاون عند 53 نقطة في المركز السادس مع ختام الموسم، وسيضمن التعاون المشاركة في كأس آسيا 2.

