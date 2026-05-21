دول الخليج وبريطانيا تتوصل إلى اتفاقية تجارية تاريخية

وقّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بحضور وزير بريطانيا لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة كريس براينت، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وتضمّن البيان الختامي توصل الطرفين إلى اتفاقية تجارية تاريخية تمنح العلاقات الخليجية البريطانية مسارًا أوسع في التجارة والاستثمار، تشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، وتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية بين الجانبين، وتعزز موقع الخليج كشريك اقتصادي رئيسي ومهم لبريطانيا.

واعتبر البديوي أن التوقيع على البيان المشترك نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة، وإن هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة على حدٍّ سواء، بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه.