الهلال يعبر الفيحاء بهدف في ختام مشواره بروشن

حسم فريق الهلال مباراته أمام مضيفه الفيحاء بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.ولم يشفع فوز الهلال في تتويجه باللقب الذي أحرزه النصر بفوزه على حساب ضيفه ضمك.
وأنهى الهلال دوري روشن السعودي وهو في وصافة الترتيب والمركز الثاني برصيد 84 نقطة، والفيحاء حسم المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
سلطان مندش يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 4#الفيحاء 0 × 1 #الهلال
