الهلال يعبر الفيحاء بهدف في ختام مشواره بروشن

صحيفة البلاد      5 / ذو الحجة / 1447 هـ      21 مايو 2026

البلاد (جدة)

حسم فريق الهلال مباراته أمام مضيفه الفيحاء بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.ولم يشفع فوز الهلال في تتويجه باللقب الذي أحرزه النصر بفوزه على حساب ضيفه ضمك.

سجل هدف الهلال والمباراة الوحيد عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

وأنهى الهلال دوري روشن السعودي وهو في وصافة الترتيب والمركز الثاني برصيد 84 نقطة، والفيحاء حسم المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

