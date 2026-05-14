الفيصلي يعود إلى دوري روشن

البلاد (جدة)

صعد نادي الفيصلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المقبل 2026-2027 بعد غياب دام 4 سنوات، وذلك بعدما حسم مركز الوصافة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وكان الفيصلي قد هبط من دوري المحترفين في موسم 2021-2022، فيما لم يتمكن من الصعود في موسم 2022-2023 بعدما حل خامسًا، بينما حل سادسًا في موسم 2023-2024، لكنه حقق مركزًا متأخرًا في الموسم الماضي 2024-2025 “المركز الـ 14” قبل أن يتمكن أخيرًا من العودة بين الكبار هذا الموسم بعدما حسم الوصافة وبأقل عددٍ من الهزائم بين أندية دوري يلو.

وأسدل الستار الخميس على دوري يلو لموسم 2025-2026 والذي استمرت الإثارة فيه حتى آخر جولة، والتي شهدت حصول الفيصلي على ثاني بطاقات الصعود ليرافق أبها بطل الموسم إلى دوري روشن الموسم المقبل، بينما ستخوض أندية الدرعية، العلا، العروبة والجبلين منافسات الملحق “بلاي أوف” لتحديد الصاعد الثالث إلى دوري الكبار.

الفيصلي.. عودة من بعيد

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية احتشدت جماهير الفيصلي في ليلة الصعود، حيث واجه فريقهم ضيفه الباطن الذي خاض آخر مباراة في دوري يلو بعد أن هبط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تمكن أصحاب الأرض من حسم الأمور برباعية نظيفة.

وكان الفيصلي دخل الجولة الأخيرة في مركز الوصافة الذي خطفه في الجولة الماضية مستفيدًا من خسارة الدرعية أمام الأنوار، ليكون في حاجة للفوز أمام الباطن من أجل الصعود رسميًا؛ حيث حسم المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بينما توقف رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الـ 16.

وعاد الفيصلي من بعيد في جدول الترتيب بعدما كان قد أنهى الدور الأول في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق 16 نقطة عن الصدارة و10 نقاط عن الوصافة، قبل أن ينتفض في الدور الثاني محققًا خلاله 47 نقطة.

مُلحق منتظر

وأنهى الدرعية مبارياته في دوري يلو بفوز على البكيرية بنتيجة 3-2 حل به في المركز الثالث برصيد 72 نقطة ليخوض الملحق المؤهل إلى دوري روشن، حيث سيواجه الجبلين سادس الترتيب الذي اختتم مبارياته بفوز على الوحدة بهدف نظيف رافعًا رصيده إلى 59 نقطة.

وتغلب العلا على ضيفه الزلفي بنتيجة 4-2 ليبقى رابعًا برصيد 71 نقطة حيث سيضرب موعدًا في نصف نهائي “البلاي أوف” مع العروبة خامس الترتيب برصيد 65 نقطة والذي اختتم مبارياته بالفوز على الأنوار بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن ينطلق الملحق “بلاي أوف” يوم 18 مايو الجاري حيث تقام مباراتان نصف النهائي، على أن يقام النهائي يوم 23 من الشهر ذاته.

وفي باقي مباريات الجولة حقق الرائد فوزًا كبيرًا على أبها بطل المسابقة بنتيجة 5-1 منهيًا موسمه بـ 52 نقطة في المركز السابع، بينما أنهى أبها موسمه بـ 77 نقطة في الصدارة.

وفاز جدة على مضيفه الطائي بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد الطائي عند 44 نقطة في المركز التاسع، كما تغلب العدالة على الجبيل بهدفين نظيفين لينهي موسمه بـ 33 نقطة في المركز الـ 14 بينما أسدل الجبيل الستار على مشواره في دوري يلو بـ 14 نقطة في المركز الأخير، فيما عاد الجندل من ملعب مضيفه العربي بفوز بنتيجة 3-2 رافعًا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 15 بينما توقف رصيد العربي عند 21 نقطة ليودع الدوري في المركز قبل الأخير “السابع عشر”.

لقب الهداف .. شراكة ثلاثية

رفض ثلاثي المنافسة فض الشراكة بينهم حيث أنهى سيلا سو لاعب أبها، جايتان لابورد لاعب الدرعية ونوانكو سيمي لاعب العروبة، الموسم وفي جعبة كل منهم 27 هدفًا، وهو ما يعكس مدى التنافسية المثيرة بينهما طوال الموسم.

ويعد اللاعب سيلا سو هداف أبها هو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري يلو هذا الموسم بـ 32 هدفًا “سجل 27 وصنع 5″، يليه كل من لابورد وسيمي بـ 31 هدفًا “سجل كل منهما 27 وصنع 4 أهداف”.

أرقام البطل.. الأكثر فوزًا

أنهى أبها موسمه بأكبر عدد من الانتصارات بين أندية دوري يلو “24 فوزًا” مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، وسجل 64 هدفًا مقابل تلقي 35 هدفًا في شباكه.

أرقام الوصيف.. الأقل خسارة

جاء الفيصلي كأقل أندية دوري يلو تلقيًا للخسارة بـ 3 هزائم فقط، في مقابل الفوز في 20 مباراة والتعادل في 10 مباريات، بينما سجل 76 هدفًا كثاني أقوى هجوم بعد الدرعية “79 هدفًا”، لكنه جاء الأقوى دفاعًا بـ 32 هدفًا سكنت شباكه.