ديربي الرياض.. الهلال يتفوق في القيمة السوقية

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، مساء غدٍ الثلاثاء، إلى ملعب “الأول بارك” لمتابعة لقاء الديربي بين النصر والهلال في مواجهة مرتقبة وحاسمة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يعد الديربي بين النصر والهلال هذه المرة، مواجهة الموسم بكل المقاييس خاصة أن النصر يدخل المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 82 نقطة، جمعها من 32 مباراة، في حين يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 مواجهة؛ مما يعني أن الفوز يقرب صاحبه من لقب المسابقة من أي وقت مضى.

بالتأكيد تحسم منافسات كرة القدم على أرض الملعب لكن ماذا يخبرنا مقياس القيمة السوقية بين الفريقين في ظل تواجد أفضل العناصر لديهم سواء في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء.

فيليكس الأغلى في النصر.. وثيو في الهلال

بالنسبة لأصحاب الأرض في هذا الديربي “النصر” فإن قيمته السوقية تصل إلى 135.40، ويتصدر نجمه البرتغالي جواو فيليكس قائمة أغلى نجوم الفريق بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.

فيما يدخل الهلال اللقاء بأفضلية واضحة على مستوى القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لنجوم الفريق نحو 208.4 مليون يورو، في رقم يعكس حجم الأسماء العالمية التي يضمها “الزعيم” في صفوفه.

ويتصدر الفرنسي ثيو هيرنانديز قائمة أغلى اللاعبين في المباراة من جانب الهلال، بقيمة سوقية تصل إلى 28 مليون يورو، بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة وخبراته الأوروبية الواسعة.

ولا تزال مشاركة اللاعب الفرنسي في الديربي محل شك بعدما تعرض لإصابة في مواجهة الهلال الماضية في نهائي كأس الملك أمام الخلود، والتي حسمها الفريق بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب.