شراكات استثمارية

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم ، على تعزيز الشراكات مع المستثمرين من الهند ، وذلك خلال لقائه في مكتبه ، سفير الهند الدكتور سهيل إعجاز خان، الذي أكد بدوره الحرص على استكشاف الفرص.

شركة تمويل

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة (حلول مدارك للتمويل) لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليصبح إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة 74 شركة ، وذلك في إطار سعي (ساما) إلى دعم القطاع وتمكينه ورفع مستوى الخدمات المالية

دعم المنشآت

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، لقاءات استشارية وإرشادية حتى 14 مايو ، تستهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الرواد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة و، وتنمية قدرات المنشآت في مختلف القطاعات وترسيخ استدامتها ونموها.