نتائج الشركات

أعلنت 93 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي (تاسي)، النتائج المالية للربع الأول ، وارتفعت أرباح 43 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 33 شركة، وسجلت 17 شركة خسائر، وتنتهي الفترة المحددة للنتائج المالية بعد غد الثلاثاء.

مشاريع تسكين

كشفت NHC عن اكتمال تسكين أربع مناطق سكنية بالكامل ضمن وجهة (خيالا) بمحافظة جدة، وتشمل مشاريع التسكين: (دار سمو، المهندية، سما جدة، وجاردن فيو) ، في خطوة تعكس سرعة الإنجاز وثقة العملاء بما تقدمه من جودة في التصميم والتنفيذ.

البنك الإسلامي

جمع البنك الإسلامي للتنمية، مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك قياسية في أسواق رأس المال، وسيتم توجيه عائداتها نحو تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء المؤهلة ، وتُبرز الصفقةُ قوةَ المركز الائتماني للبنك وعمق علاقاته مع المستثمرين.