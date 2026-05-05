تراجع الذهب

تراجعت ‌أسعار الذهب بشكل طفيف الاثنين؛ حيث سجلت المعاملات الفورية 4599.45 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت الفضة إلى 75.38 دولار للأوقية، والبلاتين إلى 1991.85 دولار، بينما انخفض البلاديوم إلى 1519.66 دولار.

تعاونية البن

فازت تعاونية البن بجازان بجائزة (التعاونية الواعدة) لعام 2025، ضمن جوائز القطاع التعاوني المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظير ما قدمته من مبادرات؛ لتعزيز العمل التعاوني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شركة مدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة (لايت أدفانسد فايننشال) لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة (32) شركة.