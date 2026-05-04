المحليات

وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات المنطقة

صحيفة البلاد 18 / ذو القعدة / 1447 هـ       4 مايو 2026
البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في فرع الوزارة بجدة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وضمان استقرارها، بما يعزز حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
