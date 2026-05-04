الاتفاق يسقط في فخ التعادل أمام النجمة

حسم التعادل السلبي مواجهة الاتفاق والنجمة، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن.
شهد اللقاء محاولات متبادلة من الفريقين، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون هز الشباك، لينتهي اللقاء دون أهداف.
بهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.
فيما بقي النجمة في المركز الأخير الـ18 برصيد 12 نقطة.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الخليج يوم السبت 9 مايو، ضمن منافسات الجولة المقبلة 32، في المقابل، يلتقي النجمة مع الحزم في اليوم ذاته.
