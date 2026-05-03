تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر أمام الأخدود

البلاد (جدة) يستضيف فريق الأهلي نظيره الأخدود مساء اليوم الأحدـ ضمن لقاءات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري. واستقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأخدود. ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب روشن برصيد 66 نقطة، والأخدود في المرتبة السابعة عشرة بـ 16 نقطة فقط. التشكيل المتوقع حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: علي مجرشي، محمد عبدالرحمن، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي. خط الوسط: أتانجانا، إنزو ميلوت، فرانك كيسييه. خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، ماثيوس غونسالفيس.