الخليج يعبر ضمك بثنائية نظيفة

حصد فريق الخليج ثلاث نقاط مهمة، بعدما نجح في التغلب على نظيره ضمك بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من «دوري روشن».
سجل هدفي الخليج، المتألق جوشوا كينج في الدقيقة 29، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحسم المباراة قبل صافرة النهاية.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 37 في المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما جاء ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
جوشوا كينج يسجل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 34#ضمك 0 × 1 #الخيج
