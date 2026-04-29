مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى

خالد بن مرضاح (جدة)

واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد والأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، و الأمير سعود بن سعد بن محمد،. وعدد من الأمراء والوزراء، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال، أسرة القصبي في وفاة منى بنت عبد الله القصبي، التي انتقلت إلى رحمة الله أمس (الاثنين)، وتمت الصلاة عليها اليوم بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وووري جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة،سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يصبر ذويها ويسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفقيدة والدة كل من: الدكتور نايف، نوف، هيفاء، وعبد الله أحمد ظهران، وأخت كل من: هند، مي، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأسامة القصبي.

وتستقبل أسرة الفقيدة العزاء للرجال في منزل عبدالله القصبي -رحمه الله- وللنساء في منزل أخت الفقيدة مي القصبي.

“البلاد” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.