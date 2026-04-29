الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد      13 / ذو القعدة / 1447 هـ      29 أبريل 2026

تمويل استهلاكي
أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة (تك مال ) لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة هذا النشاط 11 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل 72 شركة.

دراسة الجدوى
نظّمت شركة وادي مكة للتقنية –الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى– ورشة عمل متخصصة بعنوان (إعداد دراسة الجدوى للشركات الناشئة)، بهدف تعزيز وعي المشاركين بأهمية التخطيط المسبق ودراسة الفرص الاستثمارية بصورة منهجية.

خدمات أرضية
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ترسية عقد مع شركة مطارات الرياض، لتشغيل وصيانة جسور إركاب المسافرين والخدمات المرتبطة بها في مطار الملك خالد الدولي، بقيمة 314.9 مليون ريال، لمدة 5 سنوات، متوقعة الأثر المالي في الربع الثاني.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

