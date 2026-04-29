الرياضة

الاتحاد يتخطى التعاون بثنائية في روشن

صحيفة البلاد 13 / ذو القعدة / 1447 هـ      29 أبريل 2026

البلاد (جدة)

استعاد فريق الاتحاد بعضًا من مستواه، ونجح في التغلب على حساب مضيفه التعاون بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.

نجح الجزائري حسام عوار في منح الاتحاد الأفضلية مبكرًا، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19.
في الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه الهجومي، ليتمكن المغربي يوسف النصيري من تعزيز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 52.
حاول لاعبو التعاون العودة إلى المباراة، وكاد الأرجنتيني روجير مارتينيز أن يقلص الفارق في الدقيقة 68، إلا أن العارضة تصدت لتسديدته.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، ليواصل مطاردة فرق المقدمة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 49 نقطة في المركز الخامس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *