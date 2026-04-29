الاتحاد يتخطى التعاون بثنائية في روشن

استعاد فريق الاتحاد بعضًا من مستواه، ونجح في التغلب على حساب مضيفه التعاون بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن.
نجح الجزائري حسام عوار في منح الاتحاد الأفضلية مبكرًا، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19.
في الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه الهجومي، ليتمكن المغربي يوسف النصيري من تعزيز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 52.
حاول لاعبو التعاون العودة إلى المباراة، وكاد الأرجنتيني روجير مارتينيز أن يقلص الفارق في الدقيقة 68، إلا أن العارضة تصدت لتسديدته.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، ليواصل مطاردة فرق المقدمة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 49 نقطة في المركز الخامس.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 29, 2026
