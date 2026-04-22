الأهلي يضع خارطة طريق الجماهير لنهائي نخبة آسيا

أصدرت إدارة النادي الأهلي السعودي بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن تفاصيل توزيع تذاكر المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تجمعه بنظيره فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، مساء السبت المقبل، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الأهلي للاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية تواليًا، وكتابة فصل جديد في تاريخه الآسيوي.

ويترقب عشاق الأهلي هذه المواجهة المصيرية بشغف كبير، خاصة بعد المشوار القوي الذي قدمه الفريق حتى بلوغ النهائي، وسط آمال جماهيرية عريضة بأن ينجح النادي في حصد البطولة للموسم الثاني على التوالي، ومعادلة إنجاز تاريخي على مستوى الكرة السعودية.

وأكد الأهلي السعودي، في بيان رسمي نشره عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حرصه الكامل على حماية حقوق جماهيره وضمان تجربة عادلة وآمنة خلال المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تجمعه مع ماتشيدا زيلفيا الياباني مساء السبت المقبل.

تطبيق “أهلي”

وأوضح النادي أن بيع التذاكر سيكون حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها تطبيق “أهلي”، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية، في إطار مواجهة السوق السوداء ومنع تداول التذاكر غير المعتمدة التي قد تتسبب في حرمان الجماهير من دخول المباراة.

وأشار البيان إلى أنه لن يتم توزيع أي تذاكر مجانية في محيط الملعب، وأن الدخول سيقتصر فقط على الجماهير الحاصلة على تذاكر نظامية معتمدة عبر المنصات الرسمية، وذلك لضمان التنظيم الكامل وسلامة الإجراءات الخاصة بالمواجهة النهائية المرتقبة.

كما شدد الأهلي على أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المنظمة من أجل متابعة جميع المستجدات المتعلقة بالمباراة النهائية، والعمل على توفير أفضل تجربة ممكنة للجماهير التي ستساند الفريق في هذه المواجهة المصيرية.

واختتم النادي بيانه بدعوة جماهيره إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم الانسياق وراء أي عروض غير موثوقة، مع ضرورة شراء التذاكر فقط من المنصات المعتمدة، حفاظًا على حقوق المشجعين وضمان حضورهم بشكل قانوني وآمن في ليلة الحسم القاري.