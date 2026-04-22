أرباح بنكية

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 6.66% في الربع الأول إلى نحو 6.42 مليار ريال، مقارنة بـ 6.02 مليار في الربع المماثل 2025. كما ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 14.3% إلى نحو 6.752 مليار ريال.

تمكين الرواد

نظّمت غرفة مكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل حول تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهود تمكين القطاع وتنافسية رواد الأعمال.

منشآت عائلية

نظمت غرفة ينبع، بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لقاءً استهدف تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة، وتمكين المنشآت العائلية من تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة.