رسميًا.. أبها يعود لدوري روشن بعد غياب موسمين

البلاد (جدة)

بعد غياب موسمين.. حسم نادي أبها تأهله رسميًا إلى دوري روشن السعودي للموسم المقبل، عقب فوزه على الطائي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثلاثين من عمر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

جاء صعود أبها بعد مشوار مميز خلال الموسم، حيث خاض الفريق 29 مباراة، حقق خلالها 22 انتصارًا، و5 تعادلات، مقابل خسارتين فقط، مسجلًا 58 هدفًا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق أهداف بلغ +33.

ورفع الفريق الأبهاوي رصيده إلى 71 نقطة، ليؤكد جدارته ببطاقة الصعود إلى دوري روشن، مواصلًا نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة.