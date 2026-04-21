الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد      5 / ذو القعدة / 1447 هـ      21 أبريل 2026
شركة العُلا
أعلنت شركة العُلا للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- ، بدء الإنشاء في فندق من علامة (أوتوجراف كوليكشن)، في نقلة نوعية ضمن مسيرة الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية الطموحة، ومواصلة رحلة التحول في المحافظة.
أسعار الذهب
هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4762.09 دولارًا للأوقية ، و‌العقود الآجلة الأمريكية إلى 4781.90 دولارًا. كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 79.42 دولارًا ، والبلاتين إلى 2086 دولارًا، والبلاديوم إلى 1547.10 دولارًا.
تسويق رقمي
نظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة لقاءً حول الابتكار التسويقي من خلال التقنيات الرقمية، بمشاركة عدد من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالتسويق الرقمي. واستعرض اللقاء أحدث الممارسات في تطوير إستراتيجيات التسويق الرقمي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

