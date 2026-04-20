مواجهة مرتقبة بين النصر والأهلي القطري في نصف نهائي آسيا 2

البلاد (جدة) تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع النصر مع الأهلي القطري، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2. ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الأربعاء المقبل، الموافق 22 أبريل، على ملعب زعبيل، عند الساعة الثامنة مساء، في لقاء قوي لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية. ويخوض النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب فوزه الكبير على الوصل بنتيجة 4-0 في ربع النهائي. في المقابل، تأهل الأهلي القطري إلى هذا الدور بعد فوزه على الحسين إربد بنتيجة 3-1، ليضرب موعدًا مع النصر في قمة مرتقبة. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث ينتظر الفائز مواجهة جامبا أوساكا، الذي تأهل إلى النهائي بعد تفوقه على بانكوك يونايتد.