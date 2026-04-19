الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة (الحلول العصرية المتكاملة للتمويل) لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليصبح إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة 71 شركة، وذلك في إطار دعم (ساما) لقطاع التمويل.

تمكين الرواد

نظّمت شركة وادي مكة للتقنية ورشة عمل (رحلة بناء النموذج المالي والحوكمة في الشركات الناشئة)، وتهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق الاستدامة والنمو.

شهادات منشأ

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 44,632 شهادة منشأ خلال مارس في إطار تسهيل الخدمات المصدرين في أنشطة قطاعي الصناعة والتجارة، وقطاع الأفراد، وزيادة المساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي.