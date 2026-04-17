خسر أمام ماتشيدا.. الاتحاد يودع دوري أبطال نخبة آسيا

صحيفة البلاد      17 أبريل 2026

البلاد (جدة)

ودع نادي الاتحاد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد الخسارة من نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ربع النهائي.

بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي من قبل ماتشيدا في المقابل ظهر الاتحاد بصورة جيدة ومنظمة ورغم السيطرة في الدقائق الأولى لكنه لم يستطيع إحراز الفارق والتسجيل مبكرًا من أجل تسهيل مهمته في المباراة.

مع مرور الوقت بدأ لاعبو ماتشيدا في الدخول إلى أجواء المباراة، وأصبح رتم اللعب أسرع في ظل تراجع لاعبي الاتحاد إلى مناطقهم الدفاعية.

وفي الدقيقة 31، نجح ماتشيدا في إحراز هدف التقدم عن طريق تيتي ينجي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بعد تسجيل الهدف الأول، سيطر ماتشيدا على مجريات اللعب وسط غياب لأى حلول هجومية من قبل لاعبي الاتحاد.

بدأ الشوط الثاني بقوة من جانب لاعبي الاتحاد، وحاول ستيفن بيرجوين إحداث خطورة على مرمى ماتشيدا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46.

وتوالت الهجمات الاتحادية في بداية الشوط الثاني وسط تراجع دفاعي من قبل لاعبي ماتشيدا الياباني. واستمرت المحاولات الاتحادية لكنها افتقدت إلى اللمسة الأخيرة التي تترجم الاستحواذ والسيطرة إلى أهداف.

وفي الدقيقة 72، حرمت العارضة يوسف النصيري من إدراك التعادل لصالح الاتحاد بعد رأسية متقنة من المهاجم المغربي.

وفي الدقيقة 85، ألغي حكم اللقاء الهدف الذي سجله دانيلو بيريرا بداعي وجود لمسة يد على لاعب الاتحاد قبل أن تسكن الكرة شباك حارس ماتشيدا.

