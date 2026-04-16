ارتفاع السوق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس الأربعاء، مرتفعًا (102.87) نقطة، إلى (11589.05) نقطة، وبلغت قيمة التداولات (7.5) مليار ريال لنحو (374) مليون سهم، كما أغلق مؤشر(نمو) مرتفعًا (116.17) نقطة، ليصل إلى (23080.76) نقطة.

فرص بنجران

أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح 35 فرصة استثمارية، عبر منصة (فرص) في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ميزانية شخصية

نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع وزارة السياحة، محاضرة (مهارات إعداد الميزانية الشخصية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي)، تناولت كيفية بناء ميزانية فعالة تساعد على ضبط المصاريف، وتحقيق الاستقرار المالي.