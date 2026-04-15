مبادرة (استرداد)

نظّمت غرفة جدة، بالتعاون مع (منشآت) ورشة عمل للتعريف بمبادرة (استرداد) لإعادة الرسوم الحكومية المدفوعة، وركزت على القطاعات التي تغطيها المبادرة المتمثلة في استرداد المقابل المالي للعمالة الوافدة، والسجل التجاري.

حماية المستهلك

كشفت وزارة التجارة عن تنفيذ الفرق الرقابية للوزارة أكثر من (120) ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الربع الأول وعالجت (182,884) بلاغًا لحماية المستهلك. كما نفذت 6 آلاف زيارة إلكترونية للتحقق من امتثال المتاجر.

غرفة جازان

اعتمد مجلس إدارة غرفة جازان 11 لجنة قطاعية، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي ودور القطاعات الاقتصادية في المنطقة، واستكمال مشروعات الاستدامة المالية للغرفة، واعتماد آلية إعداد الخطة التنفيذية للغرفة للعام الحالي.