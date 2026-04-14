مجلس الوزراء: رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول وتهديد أمن المنطقة واستقرارها

البلاد (جدة)

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) في جدة، على الموافقة على نظام التنفيذ، وعلى تعديل نظام مكافحة غسل الأموال. كما أقر تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية (سنتين) إضافيتين، وأن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 1 / 11 / 1447هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1447هـ.

وفي مستهل الجلسة؛ ثمّن مجلس الوزراء الدور البطولي للقوات المسلحة وبسالتها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومُقدَّراته من اعتداءات إيرانية آثمة وتداعيات خطيرة ألمَّت بالمنطقة؛ لتظل المملكة العربية السعودية واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة ودعم الاستقرار إقليميًا ودوليًا، مستمدة من الله -عز وجل- العون والعزم في التعامل مع مختلف التحديات.

وأشاد المجلس في هذا السياق بنجاح الجهود التشغيلية والفنية لاستعادة الإنتاج في عدد من مرافق منظومة الطاقة المتضررة من الاستهدافات والهجمات؛ ليعكس هذا التعافي السريع ما تتمتّع به المنظومة في المملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاية في إدارة الأزمات؛ الأمر الذي يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.

وشدّد المجلس على رفضه القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجددًا إدانته بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، والتأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات.

إشادة بتطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن

أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك ما تحقق للمملكة من نجاحات متوالية بعدد من المجالات، مشيدًا في هذا الإطار بمخرجات منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة، وما شهد من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستسهم -بمشيئة الله- في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع. ونوّه المجلس بتسجيل المملكة إنجازًا جديدًا في مجال استكشاف الفضاء؛ بإطلاق القمر الصناعي (شمس) ونجاح مهمته بأيدٍ وطنية صنعته وطورته؛ لتواكب بذلك التطلعات المنشودة في تنمية الابتكار والإبداع العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

جوائز منظومتا التعليم والصحة تجسد تمكين القطاعين

قدّر المجلس فوز منظومتي التعليم والصحة بعدد من الجوائز والميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026م والتميز خلال منافساته، الذي جسّد الدعم المتواصل من الدولة لتمكين هذين القطاعين والارتقاء بهما نحو آفاق جديدة من التقدم والريادة على جميع الأصعدة. وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ حصول (ثماني) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2026م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ تأكيدًا على تسارع وتيرة التطوير في الخدمات المقدمة للسكان والبنية التحتية ومستوى جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وأثنى المجلس على الخطوات المتّخذة في مجال حماية البيئة واستعادة الغطاء النباتي بالمملكة، من ذلك إعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من (159) مليون شجرة ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والدفاع والتعاون الإنمائي والتجارة الخارجية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد.

– الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة العامة للطيران المدني في الجمهورية العربية السورية، وإدارة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية، والوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية في جمهورية القمر المتحدة، وهيئة الطيران المدني في جمهورية ليبيريا، ووكالة الطيران المدني في جورجيا، وهيئة الطيران المدني في جمهورية سيشل.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال اختصاصاتهما.

– الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

– الموافقة على اتفاقية التبادل الإلكتروني للبيانات الجمركية بين مؤسسة البريد السعودي والبريد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

– اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق التنمية الثقافي، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لأعوام مالية سابقة.

– التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية السياحي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعيينات وترقيات

وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين فهد بن عبداللّه بن محمد العبدالقادر على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم، وترقية سلطان بن عبداللّه بن عياد العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية، وترقية خلف بن علي بن مغيث الشمراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) برئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع، ترقية محمد بن علي بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعيين الدكتور/ راجح بن طامي بن هديف البقمي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. كما وافق على ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية: عبدالرحمن بن محمد بن عور العتيبي، هند بنت إبراهيم بن سعد البراهيم، سلطان بن محمد بن يحيى آل عوض القحطاني، وعبداللّه بن دخيل اللّه بن عبدالهادي السلمي.