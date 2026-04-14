إشغال فندقي

سجل معدل إشغال الغرف الفندقية في السعودية ارتفاعاً إلى 57.3% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 56% بالفترة نفسها من عام 2024، والغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى عند 55.9%، وفقًا لنشرة إحصاءات المنشآت السياحية.

جولات رقابية

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة أكثر من (1500) جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها خلال الربع الأول من العام الحالي، رُصدت خلالها (178) مخالفة تجارية، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وحماية حقوق المستهلك.

تراجع الذهب

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 إلى 4694.30 دولار للأوقية، والعقود الآجلة إلى 4717.80 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 74.45 دولار، والبلاتين إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم إلى 1531.50 دولار.