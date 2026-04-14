الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد      27 / شوال / 1447 هـ      14 أبريل 2026

إشغال فندقي
سجل معدل إشغال الغرف الفندقية في السعودية ارتفاعاً إلى 57.3% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 56% بالفترة نفسها من عام 2024، والغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى عند 55.9%، وفقًا لنشرة إحصاءات المنشآت السياحية.

جولات رقابية
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة أكثر من (1500) جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها خلال الربع الأول من العام الحالي، رُصدت خلالها (178) مخالفة تجارية، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وحماية حقوق المستهلك.

تراجع الذهب
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 إلى 4694.30 دولار للأوقية، والعقود الآجلة إلى 4717.80 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 74.45 دولار، والبلاتين إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم إلى 1531.50 دولار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

