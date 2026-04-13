الإقتصاد

موجز

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1447 هـ      13 أبريل 2026

فرص صناعية

تُنظّم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقاءات وورش عمل، اليوم الاثنين، حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، تستعرض خلالها الفرص الاستثمارية وتحفيز نمو القطاع بالمنطقة.

سوق العمل

انطلقت بمقر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أول البرامج التدريبية الموجهة؛ لدعم وتأهيل الباحثين عن عمل من أبناء وبنات المنطقة، ضمن جهود الغرفة في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة.

مؤشر الأسهم

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، (الأحد)، منخفضًا 29 نقطة، إلى مستوى 11315 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 224 مليون سهم، فيما أغلق مؤشر (نمو) مرتفعًا بمقدار 129 نقطة.

صحيفة البلاد

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

