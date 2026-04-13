فرص صناعية

تُنظّم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقاءات وورش عمل، اليوم الاثنين، حول ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، تستعرض خلالها الفرص الاستثمارية وتحفيز نمو القطاع بالمنطقة.

سوق العمل

انطلقت بمقر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أول البرامج التدريبية الموجهة؛ لدعم وتأهيل الباحثين عن عمل من أبناء وبنات المنطقة، ضمن جهود الغرفة في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة.

مؤشر الأسهم

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، (الأحد)، منخفضًا 29 نقطة، إلى مستوى 11315 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 224 مليون سهم، فيما أغلق مؤشر (نمو) مرتفعًا بمقدار 129 نقطة.