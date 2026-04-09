ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يستعرضان العلاقات الثنائية ومستجدات أوضاع المنطقة

البلاد (جدة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، اليوم الأربعاء، دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه الشراكة الإستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والتأكيد على دعم كافة الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان نيكولاس باول، والسفير لدى المملكة السيد ستيفن هيتشن، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السيدة جيسيكا كارولين فيليبس، ورئيس إعلام رئيس الوزراء السيد جورج صامويل جون ماسون، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء السيد كريستوفر بيتر هورن.