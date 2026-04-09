فنار بخشة يسعى للتعاقد مع رياض محرز

ستكون إدارة النادي الأهلي أمام تحد كبير، مع اقتراب فترة الميركاتو الصيفي، في ظل تزايد احتمالات رحيل أيقونة الفريق الأهلاوي الجزائري رياض محرز.

ووفقًا لتقارير تركية، أبدى محرز رغبة في إنهاء مسيرته مع الأهلي، والعودة مجددًا إلى الملاعب الأوروبية، وهو ما قد يمثل ضربة للفريق في توقيت حرج، خاصة بعد النجاحات التي محرز مع القلعة الخضراء.

وكان للنجم الجزائري دور بارز في استعادة الأهلي لمكانته التنافسية، حيث شكّل عنصرًا أساسيًا في الخطط الفنية، وساهم بشكل واضح في تحقيق البطولات.

في المقابل، كشفت تقارير أخرى نقلتها صحيفة A spor أن نادي فنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع محرز، وقد بدأ بالفعل خطوات التفاوض مع اللاعب؛ تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.