تراجع النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو عند 90.93 دولار للبرميل، بعد أعلنت الولايات المتحدة اتفاقًا مؤقتًا لوقف إطلاق النار، مع إعادة فتح مضيق هرمز، فيما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو 20.75 دولار عند 92.20 دولار للبرميل.

صعود الذهب

ارتفع أسعار الذهب- الأربعاء- بنسبة 2.5% إلى 4819.52 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4% إلى 4845.30 دولار. كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.16 دولار للأوقية، والبلاتين إلى 2036.30 دولار.

أسعار الحبوب

شهدت أسعار الحبوب العالمية ، وسجلت عقود القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاجو انخفاضًا بنسبة 2.8% لتصل إلى 5.81 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين، والذرة بنسبة 1.1%، بينما انخفض فول الصويا بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.