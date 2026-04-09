الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد 22 / شوال / 1447 هـ       9 أبريل 2026

تراجع النفط
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو عند 90.93 دولار للبرميل، بعد أعلنت الولايات المتحدة اتفاقًا مؤقتًا لوقف إطلاق النار، مع إعادة فتح مضيق هرمز، فيما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو 20.75 دولار عند 92.20 دولار للبرميل.

صعود الذهب
ارتفع أسعار الذهب- الأربعاء- بنسبة 2.5% إلى 4819.52 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4% إلى 4845.30 دولار. كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.16 دولار للأوقية، والبلاتين إلى 2036.30 دولار.

أسعار الحبوب
شهدت أسعار الحبوب العالمية ، وسجلت عقود القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاجو انخفاضًا بنسبة 2.8% لتصل إلى 5.81 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين، والذرة بنسبة 1.1%، بينما انخفض فول الصويا بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *