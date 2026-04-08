الإقتصاد

14.7 مليار ريال تسوق

صحيفة البلاد 21 / شوال / 1447 هـ       8 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
شهد قطاع التسوق في المملكة نموًا خلال الفترة من 29 مارس إلى 4 أبريل؛ حيث سجّلت عمليات نقاط البيع 14.7 مليار ريال، عبر نحو 246.5 مليون عملية، مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغت فيه قيمة العمليات نحو 13.0 مليار ريال.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي الإنفاق على الأطعمة والمشروبات 2.4 مليار، والمطاعم 1.8 مليار، و1.1 مليار على الملبوسات والإكسسوارات،
والنقل 1.1 مليار ريال، والصحة 920 مليون، والمخبوزات والحلويات 269 مليون، و399.1 مليون على الثقافة والترفيه، و265.1 مليون على الفنادق.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *