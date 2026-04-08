فرص استثمار

بحثت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مع الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأوزبكي فيصل باعبدالله، تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، وجرى استعراض المقومات الاقتصادية، التي تتمتع بها مكة المكرمة لجذب الاستثمارات.

ورش عمل

نظمت غرفة المدينة المنورة ورشتي عمل بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، للتعريف ببرنامجي «طموح» و«جدير»، وذلك ضمن لقاءات وبرامج جولة «منشآت» لدعم تنمية القطاع في المنطقة.

جولات صناعية

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 3.8 ألف زيارة ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2025، لرصد وفهم تحديات التوسع والنمو للمصانع القائمة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة من قبل منظومة الصناعة والتعدين.