صحيفة البلاد 21 / شوال / 1447 هـ       8 أبريل 2026

فرص استثمار

بحثت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مع الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأوزبكي فيصل باعبدالله، تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، وجرى استعراض المقومات الاقتصادية، التي تتمتع بها مكة المكرمة لجذب الاستثمارات.

ورش عمل
نظمت غرفة المدينة المنورة ورشتي عمل بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، للتعريف ببرنامجي «طموح» و«جدير»، وذلك ضمن لقاءات وبرامج جولة «منشآت» لدعم تنمية القطاع في المنطقة.

جولات صناعية
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 3.8 ألف زيارة ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2025، لرصد وفهم تحديات التوسع والنمو للمصانع القائمة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة من قبل منظومة الصناعة والتعدين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

