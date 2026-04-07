مؤشر السوق

أنهى مؤشر السوق الرئيسية– تاسي- جلسة الاثنين، على تراجع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11263 نقطة (-9 نقاط)، وبتداولات بلغت نحو 4.5 مليار ريال، فيما أنهى مؤشر (نمو) على ارتفاع 0.1% ليغلق عند 22539 نقطة (+15 نقطة)، وبتداولات 23 مليون ريال.

استكشاف تعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تمديد التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة في البرنامج والاستفادة منه، في إطار جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة الاستكشاف.

استعلام السفن

دشّنت الهيئة العامة للموانئ خدمة الاستعلام عن السفن المتوقع وصولها عبر نظام مجتمع الموانئ، بما يوفّر وصولًا دقيقًا وموثوقًا للمعلومات. وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى دعم كفاءة العمليات، وتعزيز التخطيط المسبق لانسيابية سلاسل الإمداد.