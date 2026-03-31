خطوط ملاحية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة 3 خدمات شحن ملاحية جديدة تابعة لشركة (Maersk) العالمية، إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله؛ ما يعزز مكانة موانئ المملكة كمحور رئيسي للتجارة البحرية، ويدعم تنافسيتها الإقليمية والعالمية.

تمويل الرواد

دعت غرفة نجران، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج رواد الأعمال، للاستفادة من البرنامج التمويلي (تمويلك عندنا)، المخصص لدعم المشاريع الناشئة، ورواد الأعمال في المنطقة، بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال، وتصل إلى نصف مليون ريال.

غرفة المدينة

زار سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة محمد رياض برويز هوليموت غرفة المدينة المنورة، وجرى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص المتاحة، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية.