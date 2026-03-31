المنتخب الوطني يخسر ودية صربيا بثنائية

البلاد (جدة)
فرط المنتخب الوطني في تقدمه بهدف مبكر؛ ليخسر أمام مضيفه الصربي 1/2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “TSC” بمدينة باكا توبولا، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج تحضير الأخضر لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2026.
دخل “الأخضر” المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، عبر عبدالله الحمدان، الذي استغل خطأ فادحًا من الحارس الصربي لينفرد بالمرمى الخالي ويضع الكرة داخل الشباك.
تألق العويس
شهد الشوط الأول محاولات متبادلة، حيث أنقذ الحارس- العائد- محمد العويس مرمى المنتخب السعودي من هدف محقق في الدقيقة 23 بعد خروجه المميز للتصدي لانفراد خطير. كما عاد العويس ليتألق مجددًا في الدقيقة 32، عندما تصدى ببراعة لرأسية لوكا يوفيتش.
أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه محمد كنو عند الدقيقة 22، ثم لحق به صاحب الهدف عبدالله الحمدان في الدقيقة 25. وكاد الأخضر أن يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن مروان الصحفي أهدر فرصة محققة في الدقيقة 41 بعد تسديدة مرت بجوار القائم.
في الشوط الثاني، تمكن المنتخب الصربي من إدراك التعادل في الدقيقة 66 عبر بافلوفيتش الذي سجل هدفًا رائعًا بمقصية مستغلًا عرضية داخل المنطقة. ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى أضاف البديل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني برأسية قوية.
عبدالله الحمدان يفتتح التسجيل للأخضر 🇸🇦⚽
السعودية 1️⃣ – 0️⃣ صربيا#السعودية_صربيا pic.twitter.com/0MkSrh8MDy
— stc tv sports (@stctvsports) March 31, 2026